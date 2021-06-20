(*Denotes Adults 50+ and Youth under 12)

Men’s Series

Kellan Hill;734

*Mark Hill;721

Adam Arradondo;674

Nick Macias;666

James Middleton;661;

*Roy Olson;643

*Steve Mans;634

*John Troutman;603

*Dale Perry;601

Men’s Game

Nick Macias;266

*Roy Olson;259

*Mark Hill;258

Kellan Hill;256

Adam Arradondo;242

Andrew McCann;240

Andrew Petering;238

*Steve Mans;235

*John Troutman;226

*Frank Esquer;220

*Mike Peckinpaugh;217

*Dale Perry;215

Women’s Series

Andrea Halstead;594

Kaitlyn McCann;545

Women’s Game

Andrea Halstead;226

Kaitlyn McCann;214

No-Tap Series

*Teri Jester;810

*Bob Carter;808

*Jerry Hill;806

*JP Nauman;800

*Damon Foster;783

*James Williams;768

*Mike Peckinpaugh;763

*Randy Travis;734

*Randy Standridge;730

*Tom Rine;724

*Sam Bowman;723

*Ernie McAllister;712

*Marshall Miller;706

*Russell Nauman;700

*Gary Hill;695

*Gary Webster;693

*Richard Jacoby;684

*Dan Nicar;664

*David Salazar;663

*Michael Sneed;657

*Shirley Hanley;649

*Diane Frame;614

No-Tap Game

*Bob Carter;300

*Jerry Hill;300

*Teri Jester;300

*JP Nauman;300

*Mike Peckinpaugh;283

*Randy Travis;278

*James Williams;278

*Ernie McAllister;278

*Russell Nauman;267

*Gary Webster;267

*Tom Rine;266

*Damon Foster;264

*Marshall Miller;258

*Ron Estelle;256

*Michael Sneed;256

*Cleo Travis;254

*Randy Standridge;251

*Sam Bowman;246

*Darrel Conrad;244

*Diane Frame;244

*Gary Hill;243

Kaleb Phillips;242

*Becky Payette;241

*Shirley Hanley;240

*Richard Payette;240

*Richard Jacoby;235