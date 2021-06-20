(*Denotes Adults 50+ and Youth under 12)
Men’s Series
Kellan Hill;734
*Mark Hill;721
Adam Arradondo;674
Nick Macias;666
James Middleton;661;
*Roy Olson;643
*Steve Mans;634
*John Troutman;603
*Dale Perry;601
Men’s Game
Nick Macias;266
*Roy Olson;259
*Mark Hill;258
Kellan Hill;256
Adam Arradondo;242
Andrew McCann;240
Andrew Petering;238
*Steve Mans;235
*John Troutman;226
*Frank Esquer;220
*Mike Peckinpaugh;217
*Dale Perry;215
Women’s Series
Andrea Halstead;594
Kaitlyn McCann;545
Women’s Game
Andrea Halstead;226
Kaitlyn McCann;214
No-Tap Series
*Teri Jester;810
*Bob Carter;808
*Jerry Hill;806
*JP Nauman;800
*Damon Foster;783
*James Williams;768
*Mike Peckinpaugh;763
*Randy Travis;734
*Randy Standridge;730
*Tom Rine;724
*Sam Bowman;723
*Ernie McAllister;712
*Marshall Miller;706
*Russell Nauman;700
*Gary Hill;695
*Gary Webster;693
*Richard Jacoby;684
*Dan Nicar;664
*David Salazar;663
*Michael Sneed;657
*Shirley Hanley;649
*Diane Frame;614
No-Tap Game
*Bob Carter;300
*Jerry Hill;300
*Teri Jester;300
*JP Nauman;300
*Mike Peckinpaugh;283
*Randy Travis;278
*James Williams;278
*Ernie McAllister;278
*Russell Nauman;267
*Gary Webster;267
*Tom Rine;266
*Damon Foster;264
*Marshall Miller;258
*Ron Estelle;256
*Michael Sneed;256
*Cleo Travis;254
*Randy Standridge;251
*Sam Bowman;246
*Darrel Conrad;244
*Diane Frame;244
*Gary Hill;243
Kaleb Phillips;242
*Becky Payette;241
*Shirley Hanley;240
*Richard Payette;240
*Richard Jacoby;235