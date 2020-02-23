President’s Honor Roll
6th Grade
Lynise Anderson, Bryce Andrews, Landen Bennington, Samantha Blakemore, Ramiro Blancas, Angelina Briseno, Payton Carrillo, Alexander Chindaratana, Aubrey Courts, Michael Drake, Christopher Escoto, Kimo Francisco, Riva Gandhi, Sir Golden Johnson, Gianna Goto, Seth Halicki, Tyller Harris, Alyssa Hernandez, Lili Anne Hernandez, Victoria Hill, Michael Hughes, Jaleigha Jacobs, Christa Jones, John Jones, Juliana Jones, Zayden Kelly, Thomas King, Nathan Lawson, Trevor Lindholm, Javier Magana, Mikayla Martin, Anaye Martinez, Andrea McAnerney, Vanessa McCann, Dahlia Meeks, Jillian Melton Wiley, Jacob Mention, Brianna Morales, Aiden Nix, Alayzha Paul, Regina Ramsey, Destiny Ray, Jacob Redding, Nicole Reed, Ashley Rhodes, Patrick Rhodes, Gabriel Rickard, Garrett Roberts, Jazmin Rodgers, Xavier Rodgers, Cayden Rodriquez, Samantha Ronio Prudencio, Ariana Sanders, Annabella Sosa, Edwin Soto Torres, Blake Thomas, Chase Tiernan, DeErika Toussaint, Isaiah Townsend, Alexander Valentin, Michael Vasquez, Dre’auna Victor, Carissa Wadleigh, Tristan Welter, D’Mari Wilkes, Alyna Zorio-Ricardo
7th Grade
Nylek Ayala Sostre, Alika Betton, Kristopher Billing, Ezole Blackburn, Phait Blackwelder, Kaitlyn Blair, Shelby Bruno, Moses-Brightwell Charley, Malyasia Coleman, Alexander Cook, James Cox, Riley Daniels, Vincent Dischiavi, Leslie Escoto, Gabina Estrada, Caleb David-Jace Fejeran, Dymond Flowers, Tiffany Friends, Josue Funes, Jarmal Gaines, Osbaldo Galindo, Ismael Garcia, Cora Gholson, Bishop Graves, Landon Hally, Peitton Harris, Stella Haytcher, Abigail Hazzard, Tyson Hebisen, Chantal Hernandez, John Hiatt, Caleb Honold, Frankie Hoosier, Talia Howard, Kendall Hunt, Aiden Jennings, Theresa Johnson, Nathen Jones, Peter Leahy, Stephan Lechner, Connor Liddell, Miguel Lopez, Schala Mahsetky, Jeffrey Martinelli, MarcoAntonio Martinez, Trent McKenna, Joan Medina-Campuzano, Gabrial Meyer, Makayla Minte, JoMeisha Moore, Dakota Newton, Jamie Nichols, Lilly Ogletree, Tessa Outlaw, Emily Pate, John Peavy, Kailey Pennington, Nevaeh Pickard, Chyanne Ponce, Juanita Ponce Martinez, India Price, Madyson Rhodes, Jack Robertson, Halla Rollins, Destinyy Romero, Daniel Rubio, Corbin Salgado, David Sanchez, Lukas Sanders, Eli Santiago-Baez, Cesar Sarmiento Bravo, Leeanna Serrano, Chloe Shellaby, Da’Jona Slade, Dylan Stein, Madyson Stephens, Terry Tahsequah, Nathaniel Temme, Triston Toliver, Sasha Vega, Hayden Whelpley Hoff, Londarius White, Amelia Yoas, Tyzel Zachry, Valentin Zavala.
8th Grade
Jordan Baltier, Erika Beilby, Ty Liyah Bell, Leia Blackburn, Bobby Burrell, Antonio Burris, Krystelle Joy Camerino, Rhamel Campbell, Anthony Cannon, Lilyana Carrillo, Joy Carter, King Carter, Anthony Cipriano, Seth Clayton, Gavin Eimers, Jennelle Elridge, Bryan Fairchild, Gracie Gholson, Aidan Gomez, Alex Gomez, Rashard Gunn, Kayla Harding, Zerinity Harris, Lea-Sophie Heilemann, Dylan Hernandez, Gabrielle Howard, Arath Javier, Matthew Johnson, Hayden Keller, Isabella Lara, Braylee Lawson, Tatianna Lewis, Cheyenne Marquez, Diego Martinez, Seth McCoy, Elizabeth Morales, Mi’Opal Musgrove, Gillian Musselman, Williams Owolabi, Tanner Pearman, Casiyah Poor Bear, Crisean Price, Sierra Pritzel, Clarisa Ramos Gonzalez, Abigail Reyes, Lanique Reynolds, Ahreaya Rhodes, Dylan Sconce, Devion Shannon, Michael Vogel, Stacy Weeks, La Brea Willis, Nathanial Winn.
Principal’s Honor Roll
6th Grade
Andrew Barnes, Gabrial Blackwell, Christopher Boson, Autumn Brant, Connor Browne, Emily Casterline, Yavonna Claybrone, Jordan Druschke, Rayelle Finley, Marlee Frazier, Marciano Freese, Carter Graner, Destiny Harborth, William Harrison, Xavier Hecker, Anthony Hempel, Haeli Herrera, Mia Joachin, Jacob Johnson, Alix Konieczny, Victoire Konieczny, Kayla Lawniczak, Lauren Lee, Josey Lewis, Scott Mahrer, Aracely Martinez, Michael-Nicholas Moffa, Kilian Niedermaier, Kaden Ogden, Nathaniel Pennington, Mechelle Roney, Tucker Schwarz, Noah Toles Swift, Britzy Urrutia, Kenli Wade, Brianna Wensel, Sesalie Wharton, Austin Willequer, Alexandra Yund, Joseph Zinnante.
7th Grade
Andy Alvarado, Elijah Andujo, Alexander Arteaga, Dilan Bailey, Bailey Barnes, Corey Barnes, Ronny Beach, Jameson Bennington, Annabelle Biegler, Jessie Buzbee, Madalyn Cajas, Dae’Ja Castillo, Chelsie Cedillo, Xander Chavez, Scarlett Colorez, Bryce Conn, Alyssia Diaz, Jonathan Ford, Paige Forsythe, Rylee Fritts, Cheyenne Fuentes, Samaya Greene, Jasmine Griffin, Ezrah Gutierrez, Kelcie Harmon, Camrren Harris, Kailee Howard, Shane Klatt, Julian Lara, Josiah McCowan, Hannah Meyer, NaKauri Miller, Kynnerly Minus, Syriah Okamura, Zackary Osborn, Addyson Perna, Kaleb Plata, Amari Rhoden, Mikayla Richmond, Ya ci Rodriquez, Angel Romero, Alessia Ronio, Stevey Ross, Kaylee Rowlette, Savion Sheppard, Madison Shirron, Damein Shugard, Julie South, Candace Spencer, Logan Tenorio, Jacob Tucker, Ethan Vasquez, Sarah Willis, Leah Woods, Andreas Yazzie Quintero, Cristalynne Yuchingco-Newman, Kylee Zacharias.
8th Grade
Matei Armendariz, Jakob Baumgaertel, Gracelynn Baumgartner, Annika Betton, Annabelle Bright, William Burkowski, London Dean, Matthew Franzen, Gabriella Marie French, Kali Garrett, Karin Gremillion, Marie-Anais Konieczny, Kaitlyn Lee, Phillip Lee, Abigail McCarthy, Joshua Merrell, Jaydn Nichols, Talya Pasley, Faith Pettis, Taniya Rankins, David Rich, Adam Rogers, Sienna Ross, Dakota Staeden, Elias Tremusini, Keith Usher, Kennady Walker, Karsyn Whalen, Brynna York.