MacArthur Middle students win academic letters, bars

MacArthur Middle School students received academic letters and bars Thursday from The Lawton Constitution.

Academic letters are awarded like letters for sports, and subsequent winners earn bars to be placed on their letters.

To receive a letter or bar at the middle school level, a student must have a cumulative grade point average of 4.0 for the first semester of his or her sixth grade year, a 3.7 GPA for three semesters through seventh grade, or a 3.5 GPA for five semesters through eighth grade.

Tomlinson students were:

8th Grade: academic bar:

Donald M. Aguilar, Karver D. Aguilera, Nicole R. Baker, Brendan M. Barragan, Jaylon T. Birchfield, Arianna J. Bliefernich, Stephen M. Brown, Victoria M. Bush, Ciera N. Chatman, Gauge A. Christ, Ryder T. Claborn, Gracie M. Cunningham, Alexis G. Davila Colon, Gerald A. Fahle, Emily J. Fink, Kailey N. Fisher, Madsen E. Flores, Brooklyn J. Gabriel, Caden S. Giles, Lauren J. Girardot, Gage W. Graham, Corbin J. Hanza, Jaylyn C. Heckert, Parker M. Henry, Drew R. Holland, Taylor M. Hoover, Madison R. Hunt, Aysia R. Jamison, Sydney X. Janda, Alyssa N. Kayser, Kevin T. Kendall, Gracie L. Kimbrell, Tristan B. Klein, Cadence L. Lockwood, Sarah N. Lorenz, Tajanah Mardenborough, Zoe N. Martin, Brock A. McKean, Eli J. Miller, Waylon J. Mitchell, Cameron J. Mizell, Justin W. Moe, Calvin T. Moon, Ryan M. Moore, Mikio L. Norton, Raina J. Nowlan, Hailee Osborne, Thunder F. Oyebi, Kinyn A. Payne Binder, Brycen A. Pinkston, Mya A. Prewitt, Frank T. Rabell Santos, Julian A. Rash, Kai S. Rathjen, Brayden J. Richard, Mikaela J. Richard, Marcos A. Rodriguez, Kyara Y. Roig, Christian M. Shoemate, Ishmael J. Silas, Caden M. Tahbonemah, Kaelan A. Van Treese, Aidan T. Veld, Alexander B. Weaver, Jordyn N. Whittington, DeonSaye A. Williams, John A. Williams, Chandler Zimmerman.

8th Grade: academic letter:

Rubiann Aldana, Alayna A. Baca, Eliana Bell, Hayden T. Bentley, Hunter L. Brown, Baleigh Burkhart, Angelina R. Caldwell, Nicole O. Charles, Saniyah U. Dorsey, Alyssa C. Fudge, Warren V. Gaines, Jonathan G. Hartman, Taylor R. Hoskins, Emma R. Huff, Levi J. McGlothlin, Miriam R. Meyers, Alexis B. Moore, Mya L. Nichols, Trinity M. Pierce, Gabriella M. Shepherd, Alexander Tabbytosavit, Erice G. Thompson, Jaselyn A. Thompson, Amaya J. Walker, Jacob C. Wattenbarger, Cailyn A. WhiteEagle.