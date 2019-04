Eisenhower High students win academic letters, bars

Eisenhower High students received academic letters and bars Wednesday from The Lawton Constitution.

Academic letters are awarded like letters for sports, and subsequent winners earn bars to be placed on their letters.

To receive a letter or bar, a student must have a cumulative grade point average of 4.0 for the first semester of his or her freshman year, a 3.6 GPA for three semesters through the sophomore year, a 3.5 GPA for five semesters through the junior year and 3.3 for seven semesters through the senior year.

Students who won letters and bars are:

Senior academic letter or bar:

Honoka Abe, Adamaris Aguilar, Ali Ekiber Faris Al Zeragi, Brennan Allen, Glen Archer, Gabhriel Barber, Hannah Barnes, Julio Becerra, Courtney Beck, Marcos Bernier, Jahaziel Best, Kalob Bevins, William Bone, Abigail Caywood, Sarah Chappell, Mikayla Chargois, Luke Churchwell, Marissa Nicole Cofield, Carolina Colby, Gabriela Comas Ayala, Samantha Cook, Nicholas Cousin, Salin Dao, Cole Dornewass, Alexis Durham, Madeleine Emerson, Bennett England, Adriana Flores, Abreal Freeman, Candis Gaines, Victor Galdean, Melody Garton, Emily Gill, Brittany Gonzalez, Tatiana Gonzalez, Felicity Gpseyun, Eric Graham, Michael Graham, Kayliah Granito, Terrell Green, Georgia Guerra, Brayden Halberg, Marquise Haliburton, Marc Hanna, Carmen Head, Mishona Hernandez, Alissandra Hill, Mariann Hockett, Hallie Horton, Dulton Hunt, Madison James, Aujaneah Johnson, Kylee Kerr, Analisa Kester, Tysen Ketner, Jenna Kutz, Allison Lingle, Mariah Malloy, A Ril Mann, Lilly Markham, Caliya Martin, Khanayda McCollum, Courtney McEunn, Nikolay McKennis, Preston Meek, Chantasia Mendiola, Tyler Meredith, Jenna Morales, Ivy Murray, Loriallanah Naputi, Juan Carlos Negron Gonzalez, Flavius Noriega, Shemaiah Oatman, Francisco Ochoa, Raylyn Oldaker Yulianis, Pagan Agosto, Henry Paquin, Ashley Payne, Blake Perdieu, Abigail Phelps, Emma Poland, Allison Porter, Syndey Price, Dariana Reyes Agosto, Allison Richards, Matthew Roberts, Richard Routon, Rebecca Saville, Chase Scott, Dominica Simmons, Victoria Simpkins, Kweli Sims, Alexandra Smith, Reginald Smith, Gabrielle Sorrell, DAjanae Stewart, Saddam Suleiman, Shaquitia Swearengin, Lindsey Sweeden, Avani Vasquez, Michel Viruet, Peyton Wagner, Darian Ward, Mikel Weatherspoon, Keanu Williams, Caiton Wilmoth.

Junior academic letter or bar:

Shala Ashworth, Grace Bellofatto, Camille Benford, JaTaia Burnett, Joseph Churchwell, Anjoley Clayton, Katelynn Clouse, Braedon Crow, Jordan DeBoe, Taylor Dickson, Madalynn El Kouri, Kennedy Ellis, Ryan Ellis, Anthony Faulkner, Julianna Felts, DeAlani Fishbeck, Simon Gibson, Sanora Gottovi, Elizabeth High, Samnmy Hoosier, Tristan David Howeth, Cara Hudson, Mia Hudson, Joseph Kelly, Bailee Keys, Blakelee Marco, Freeman McGahee, Jordan Mendoza, Serena Middleton, Joseph Miller, Rebecca Nelson, Presley NesSmith, Nhu Nguyen, Ty Nottingham, Janae Oatman, Amelia Paquin, John Paquin, Brittney Payette, Trevor Pewewardy, Cyrus Pruitt, Seth Rachid, Monika Ruiz Esparza, Michael Sanchez, Emma Shady, Ryan Shows, Meagan Sickler, Cameron Simpson, Dominique Smalls, Katrina Speed, Joshua Stringham, Mikayla Whalen Blanding, Taisha Williams, Katelyn Woods, Hayley Young, David Yun, Joseph Yun.