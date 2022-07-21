CENTRAL MIDDLE SCHOOL
PRINCIPAL'S HONOR ROLL
SIXTH GRADE
Roman Asencio, Raegan Bell, Ashley Calvo, Valerie Cradic, Kolton Craig, Jacey Crouch, Andrea Diaz, Israel Dillard, Savannah Ernst, Lily Fletcher, Cloey Gilfeten, Hayden Henson, Ethan Hisaiah, Timothy Jett, Christian Jones, James McLinden, Emma Miesner, Xitlali Moctezuma-Roldan, Landon Riley, Mya Rivera, Isaiah Rogers, Krissia Alexa Sienes, Corbin Simerson, Claire Stone, Brody Thomas, Nathan Webb, Anthony Yu, Anthony Zorio-Ricardo.
SEVENTH GRADE
Alison Ainsworth Trujillo, Ryan Blanchard, Ryan Brown, Peyton Calder, Colin Colburn, Colton Colburn, Erick Cossio, Avani Gandhi, Lisa Gerber, Kaylin Hyatte, Raymond Hyland, Kenneth Jessie, Alaina Johnson, Tyliyauna Jones, Joanna Lee, Kaleb Lewis, Damion Lineberry, Avory Luellman, Charllette Mccormack, Jessica Nuth, Dylan O Hara, Aaden Selby, Alonzo Simpson, Noah Spencer, Jaelee Isla Taimanao, Madisyn Taylor, Isis Trevino-Castro, Bailee Uplinger.
EIGHTH GRADE
Trenity Alexander, Chelsie Louraine Bernal, Kirra Brooks, Connor Browne, Darren Carney, Mya Carrion, Emily Casterline, Xander Chavez, Connor Darbyshire, William Downey, Rayelle Finley, Naliya Fleming, Marlee Frazier, Riva Gandhi, Nehemiah Hayes, Xavier Hecker, Aioki Hernandez, Haeli Herrera, Ranaya Hougabook, Emily Johnston, Lauren Lee, Josey Lewis, Makenzy Linville, Caleigh Lynn, Renatta Martinez Contreras, Conner McKenzie, Jillian Melton Wiley, Alayzha Paul, Jazmin Rodgers, Antonio Saucedo, Hailey Schuler, Landon Sterling, Colten Toscano, Hannah Uplinger, Lisa Uwadiae, Austin Willequer, Alyna Zorio-Ricardo.
SCHOOL HONOR ROLL
SIXTH GRADE
Prescious Agius, Angelina Agustin, Anyeli Albarado Anariba,Ethan Alvarado, Sophie Anderson, Athinna Baldwin, Malachi Barnes, Erin Biegler, Brian Bocek, Magdalena Borkoski, Ashley Brautigan, Ashlynn Burke, Lily Bustillos, Jeremy Cooper, Kaydence Daubenspeck, Ke'Mya Davis, Andruw Diaz, Barrett Ervin, Arieona Ferguson, Julie Foster, Angel Francois, Yulanie Galaviz, Xavior Gilliam, Sarah Gonzalez, Jose Gonzalez Cano, Syesha Harper, Brodie Hite, Jade Hogan, Levi Honeycutt, Ny Yonna Howie, Ewan Jackson, Janiyah Jones, Joseph Jones, Jayson Kent, Alyssa Leatherman, Emily Lorentz, Evelyn Marchessault, Anthony Martinez, Kayla Martinez, Mackenzie Martinez, Camila Martinez Contreras, Violet Mazon, Kylan McElwee, Madison McMahan, Caroline Melton, Israel Moore, Sharon Navarrete Sostre, Ranyttah Nibbs, Nilay Onat Gibbs, JaRon Page, Michael Peterson, Nadia Pixley, Adaira Pomeroy, Elizabeth Marie Rabaino, Adrien Ramirez, Ashelynn Rodriguez, Chevelle Rodriguez, Jose Rojas-Perez, Evan Rutledge, Katelyn Salgado, Can'ton Sanchez, Logan Schnell, Koite Skilling, Jax Smith, Deja Tanequodle, Hayden Thomas, Kittie Toahty-Johnson, Mia Trickey, Andres Urquizo Sarmiento, Mariah Veloz, Ahjuelyah Waggoner, Ciara Ward, Mila Warner, Aiden Williams, Daylen Wolf.
SEVENTH GRADE
Alisson Alvarado, Jaede Anderson, Damella Bailey, JaLeah Ballard, Tyrell Bartlett, Madelynn Bascom, Mykaela Bradley, Devon Cannon, Jesslynn Cassidy, RaybionChatman Chappelle, Pedro Chaver Rivera, Ayonna Coleman, Mason Craig, Azalea Crispin, Daunte Daukei Collins, Skyler Doan, Breelie Ellis, Hayden Fryer, James Gibson, Kegan Gibson, Logan Glasco, Alexa Gray, Felecia Gunn, Kenna Harris, Tristan Hebisen, Hunter Henson, Samantha Hermosillo, Jude Hernandez, Leah Hernandez, Kaiden Higgins, River Horn, De Marcus Humphrey, Madison Hyde, Julius Jessup, Sir Laurance Jones, Brianna Kennybrew, Ashtyn Lavell, Samara Long, Angela Martinez, Marriah McDaniel, Myrakul McLean, Nataliegh McMurdy, Morgan Mendez, Tristan Morrison, Jaydin Nielsen, Jayden Nunez, Kaelo Ortega, Gianna Ozuka, Kamari Pickens, Kailey Quavehema, Mia Race, Gabriel Ramirez, Chloe Ramsey-Reeves, Justin Rivera, Yanelis Rivera Calo, Allison Robinson, Jayilah Rodriguez, Bobby Rosales, Alxavier Sanchez, Petarcy Scott, Samaya Small, Brodie Surritte, Corbyn Swift, Bryhton Tawkoyty, Cardin Taylor, Zoe Thomas, Saniyah Toliver, Leia Tsonetokoy, Sophia Urquizo, David Van Allen, Aiden Walters, Londyn Ware, Makayla Webster, Danajah Whitehead, Aubrey Willequer, Remy Williams, Christinia Wood, Kaylee Woodall, Anthony Zavala.
EIGHTH GRADE
Akia Allen, Austin Amos, Liam Beadle, Cameron Benner, Landen Bennington, Mikayla Brand, Caleb Brooks, Keshaun Burton, Ataria Capistrano, Daniel Carachure, Payton Carrillo, Alexander Chindaratana, Jevion Clopton, Salem Doran, Arianna Estrada, Naliya Fleming, Kimo Francisco, Dominic Freeman, Reality Gee, Nayema Gonzalez, Samaiya Harris, Adrian Hewitt, Victoria Hill, Xavier Hisaiah, Michael Hughes, Adrianna Jones, Zayden Kelly, Thomas King, Lily Lewis, Anaye Martinez, Aracely Martinez, Timberlan Nix, Jehiel Pena Iglesias, Alette Penitusi, Sophie Peterson, Dakota Pierce, Michelle Rabaino, Joselynn Ramirez, Nevaeh Reyes, Camila Reyes Pagan, Ashten Rhine, Micah Rice, Jacob Rich, Donovan Riley, Mathew Roberts, Ilana Rodriguez, Vincent Rodriguez, Mason Samuels, Tamia Samuels, Ariana Sanders, Hailey Sekula, Rian Smith Browders, Annabella Sosa, Javaeya Spencer, Blake Thomas, Noah Toles Swift, Dre'auna Victor, Aireon Waggoner, Miyako Waterton, Sesalie Wharton, KeyLynn Wyatt.