PRINCIPAL’S HONOR ROLL
SIXTH GRADE
Roman Asencio, Ashley Calvo, Valerie Cradic, Kolton Craig, Jacey Crouch, Ke’Mya Davis, Israel Dillard, Annaliese Enos, Savannah Ernst, Jayden Fleming, Raegan Foster, Angel Francois, Cloey Gilfeten, Hayden Henson, Timothy Jett, Joseph Jones, Camila Martinez Contreras, James McLinden, Emma Miesner, Xitlali Moctezuma-Roldan, Sharon Navarrete Sostre, Landon Riley, Isaiah Rogers, Evan Rutledge, Logan Schnell, Corbin Simerson, Koite Skilling, Jax Smith, Claire Stone, Brody Thomas, Andres Urquizo Sarmiento, Mila Warner, Nathan Webb, Anthony Zorio-Ricardo.
SEVENTH GRADE
Alison Ainsworth Trujillo, Jaede Anderson, Tyrell Bartlett, Ryan Brown, Colin Colburn, Colton Colburn, Erick Cossio, Skyler Doan, Melony Dunson, Avani Gandhi, Tristan Hebisen, Samantha Hermosillo, Kaylin Hyatte, Raymond Hyland, Kenneth Jessie, Alaina Johnson, Sir Laurance Jones, Tyliyauna Jones, Brianna Kennybrew, Joanna Lee, Kaleb Lewis, Jonathan Martinez, Charllette Mccormack, Morgan Mendez, Jessica Nuth, Dylan O Hara, Kaelo Ortega, Bobby Rosales, Aaden Selby, Alonzo Simpson, Jaelee Isla Taimanao, Bailee Uplinger, Jayden Ashton Williams.
EIGHTH GRADE
Trenity Alexander, Austin Amos, Andrew Barnes, Liam Beadle, Landen Bennington, Mikayla Brand, Autumn Brant, Kirra Brooks, Keshaun Burton, Daniel Carachure, Darren Carney, Mya Carrion, Emily Casterline, William Downey, Rayelle Finley, Naliya Fleming, Marlee Frazier, Riva Gandhi, Nehemiah Hayes, Xavier Hecker, Xavier Hisaiah, Ranaya Hougabook, Lauren Lee, Makenzy Linville, Anaye Martinez, Renatta Martinez Contreras, Conner McKenzie, Jillian Melton Wiley, Kaden Ogden, Cassie Parker, Alayzha Paul, Jehiel Pena Iglesias, Nathaniel Pennington, Dakota Pierce, Donovan Riley, Mathew Roberts, Jazmin Rodgers, Ilana Rodriguez, Hailey Schuler, Landon Sterling, Lisa Uwadiae, Austin Willequer, Alyna Zorio-Ricardo.
SCHOOL HONOR ROLL
SIXTH GRADE
Prescious Agius, Angelina Agustin, Anyeli Albarado Anariba, Ethan Alvarado, Athinna Baldwin, Malachi Barnes, Leiani Berasategui, Erin Biegler, Allyanna Blea, Brian Bocek, Magdalena Borkoski, Ashley Brautigan, Evita Catlin, Jeremy Cooper, Kaydence Daubenspeck, Andrea Diaz, Norah Dudley, Barrett Ervin, Bryan Estrada, Arieona Ferguson, Lily Fletcher, Aaliyah Foster, Camila Gonzalez, Sarah Gonzalez, Jose Gonzalez Cano, Genaro Granados, Syesha Harper, Ethan Hisaiah, Brodie Hite, Jade Hogan, Levi Honeycutt, Ny Yonna Howie, Adrian Huerta, Ewan Jackson, Christian Jones, Janiyah Jones, Jayson Kent, Anthony Leach, Alyssa Leatherman, Evelyn Marchessault, Angel Martinez, Anthony Martinez, Kayla Martinez, Mackenzie Martinez, Kylan McElwee, Madison McMahan, Caroline Melton, Khali’ah Newton, Ranyttah Nibbs, Markaila O’Neal, Isaiah Odfalk, Nilay Onat Gibbs, Anthony Persons, Michael Peterson, Nadia Pixley, Adaira Pomeroy, Landon Pride, Elizabeth Marie Rabaino, Jelaidy Ricaurte, Kaidence Rivenbark, Mya Rivera, Chevelle Rodriguez, Katelyn Salgado, Can’ton Sanchez, Krissia Alexa Sienes, Sydnei Swanson, Maddox Swietek, Deja Tanequodle, Zylan Taylor, Hayden Thomas, Anthony Toner, Phillip Toole, Christian Triche, Mia Trickey, Ahjuelyah Waggoner, Gurnie Ware, Daniel Wilk, Aiden Williams, Khloee Williams, Daylen Wolf, Lilly Wood, Anthony Yu, Isabella Zakszewski.
SEVENTH GRADE
Cielo Aguilar, Alisson Alvarado, LilyAnn Anderson, Kyle Andre, Damella Bailey, Ja Leah Ballard, Janaesia Banks, Mariah Barfield, Khloe Bennington, Emilee Bondurant, Mykaela Bradley, Hayden Brantley, Iris Brown, Nicholas Camarillo, Devon Cannon, Pedro Chaver Rivera, Aaliyah Clay, Ayonna Coleman, Julius Conklin, Katelyn Cool, Mason Craig, Azalea Crispin, Heaven Delatorres, Breelie Ellis, Tobiahs Erwin, Gabriel French, Kalyn Garrison, Lisa Gerber, James Gibson, Kegan Gibson, Logan Glasco, Haydyn Graves, Alexa Gray, Kenna Harris, Mitchell Harrison, Jude Hernandez, Leah Hernandez, Kaiden Higgins, Ocean Hobbs, River Horn, Kaydance Houseman, De Marcus Humphrey, Julius Jessup, Jacob Johnson, Keyra Johnson, Amanda Kalili-Liusa, Wyatt Kent, Olivia Kenyon, Alareese Kimball, Raja Kittel, Kouame Kouakou, Ashtyn Lavell, Damion Lineberry, Jeremiah Long, Londyn Lopez, Avory Luellman, Angela Martinez, Marriah McDaniel, Nataliegh McMurdy, Ronniya Mention, Tristan Morrison, Jaydin Nielsen, Jayden Nunez, Lucian O’Reilly, Gianna Ozuka, Harleigh Pennington, Abraham Perez, Kamari Pickens, Kailey Quavehema, Mia Race, Gabriel Ramirez, Chloe Ramsey-Reeves, Kirra Reed, Alexa Reyes, Vincent Reyes, Kieler Rice, Mariel Rivas, Justin Rivera, Yanelis Rivera Calo, Jayilah Rodriguez, Petarcy Scott, Ja’Niya Shaw, Yenifer Soto Chaver, Noah Spencer, Brodie Surritte, Corbyn Swift, Cardin Taylor, Madisyn Taylor, Samarah Thiessen, Zoe Thomas, Saniyah Toliver, Savannah Traylor, Isis Trevino-Castro, Leia Tsonetokoy, Angel Umoh, Sophia Urquizo, David Van Allen, Londyn Ware, Makayla Webster, Danajah Whitehead, Aubrey Willequer, Remy Williams, Armani Wilridge, Christinia Wood, Kaylee Woodall, Anthony Zavala.
EIGHTH GRADE
Ariana Acosta, Elijzah Allen, Taryn Baltier, Cameron Benner, Chelsie Louraine Bernal, Tiffany Brock, Caleb Brooks, Connor Browne, Akiah Bruton, Ataria Capistrano, Payton Carrillo, Cheyanne Carvotta, Xander Chavez, Alexander Chindaratana, Kemyra Cole, Jade Hayden Cortez, Sophia Cossio, Shane Culp, Connor Darbyshire, Christopher Escoto, Naliya Fleming, Kimo Francisco, Dominic Freeman, Bradley Garza, Reality Gee, Gianna Goto, Seth Halicki, Samaiya Harris, Aioki Hernandez, Miha Hernandez De La Vega, Haeli Herrera, Victoria Hill, Christopher Hilz, Michael Hughes, Leighroni Hurt, Adrianna Jones, Zayden Kelly, Thomas King, Avery Ladefian, Josey Lewis, Lily Lewis, Joshua Long, Caleigh Lynn, Janelle Marino, Aracely Martinez, Maria Nicole Martinez, Julian McCray, Jacob McKinney, Rj Cison Nena, Aiden Nix, Timberlan Nix, Alette Penitusi, Sophie Peterson, Qynn Plata, Michelle Rabaino, Destiny Ray, Ashten Rhine, Jacob Rich, Vincent Rodriguez, Samantha Ronio Prudencio, Mason Samuels, Tamia Samuels, Ariana Sanders, Alyssa Santee, Annamarie Sarabia, Antonio Saucedo, Azaan Shannon, Rian Smith Browders, Annabella Sosa, Carsen Stamper, Carrera Stanford, Blake Thomas, Noah Toles Swift, Colten Toscano, Hannah Uplinger, Dre’auna Victor, Carissa Wadleigh, Aireon Waggoner, Miyako Waterton, Sesalie Wharton, KeyLynn Wyatt.