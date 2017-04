CU business students inducted into honor society

Cameron's Iota Sigma chapter of the Delta Mu Delta International Honor Society in Business recently inducted 31 new members.

Inductees listed by hometown: Abuja, Nigeria: Larai Audu; Altus: Katelyn Hall, Flint Nobles; Bagmati, Nepal: Alex Dangol; Barcelona, Spain: Paula Gutierrez Casas; Cache: Saegen Elizabeth Igo; Camp Lejeune, N.C.: Loy Apriesnig; Duncan: Aubreann Champ, John Sampley, Aaron Sanders, Kim Vines, Kayla Willett; Egbin, Lagos, Nigeria: Jolajesu Opaleye; Elgin: DeAnn Iman; Fletcher: Chelsea Marks; Ikorodu, Lagos, Nigeria: Gbemisola Dina Kathmandu, Nepal: Sagun Panta; Killeen, Texas: Meagan Sonnenburg; Lagos, Nigeria: Oluwadamilola Seweje;

Lawton: Brian Anderson, Savoy King, Ann Patterson, Jeremy Vawter; Sumter, S.C.: William Hill; Tipton: Christian Easley; Virginia Beach, Va.: Kelda Latham-Bennett;

Walters: Makenna Brown, Marisa Lebarre; Willamina, Ore.: Kristine Neese; Willow: Kreg Austin McMurtry; Yaba, Lagos, Nigeria: Olawunmi Malomo.

Lisa Huffman, dean of the School of Graduate and Professional Studies, and Robert McDaniel, an adjunct instructor in the Department of Business, were inducted as honorary members.